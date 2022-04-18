Son dakika haberleri... Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

18.04.2022 14:43
Son dakika haberleri... Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te evinin önünde oturduğu esnada sokakta çıkan silahlı kavgada mermilerden birinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün katil zanlısı yakalandı.

Gaziantep'te evinin önünde oturduğu esnada sokakta çıkan silahlı kavgada mermilerden birinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün katil zanlısı yakalandı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliye'sine sevk edildi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen mermiler kadının talihsiz kadının başına isabet etti. Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının kimliğini tespit etti. Kimliği ve yeri tespit ettikleri katil zanlısı Mehmet Ö. isimli şahsı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gaziantep Adliye'sine sevk edildi.

(Said Vakkas Yağcı - İHA)

Son dakika haberleri... Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri... Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri... Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

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Fatma Küçük, Dumlupınar, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


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