EVİNİN ÖNÜNDE PUSUYA DÜŞÜRÜLÜP, KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

ADANA'da, evinin önünde pusu kuran 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu tabanca başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Kerim Hurlu (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteye gelen Kerim Hurlu, bahçeden giriş yapacağı sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülüp, çarpraz ateş sonucu kurşunların hedefi olan Hurlu, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Hurlu, kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyup, dışarı koşan yakınları, Hurlu'yu kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hurlu, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan iki çocuk babası Hurlu, bugün Buruk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.