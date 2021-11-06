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Son dakika haberleri: Evladıyla buluşan anneden, çocukları dağda olan ailelere çağrı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Evladıyla buluşan anneden, çocukları dağda olan ailelere çağrı

06.11.2021 00:58
Son dakika haberleri: Evladıyla buluşan anneden, çocukları dağda olan ailelere çağrı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 795 gündür evlatları için nöbette olan Halil İbrahim Görmez'in annesi Özlem Görmez, 8 yıl sonra evladına kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade ederek, "Çocuğu dağda olan...

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 795 gündür evlatları için nöbette olan Halil İbrahim Görmez'in annesi Özlem Görmez, 8 yıl sonra evladına kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade ederek, "Çocuğu dağda olan buradaki annelere de sesleniyorum. Gelin kuzularımıza sahip çıkalım, kurtlara teslim etmeyelim. Evlatlarımızı kolay büyütmedik. Hepimiz fakirlik içinde büyüttük çocuklarımızı PKK'ya vermeyelim" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 795 gündür evlatları için nöbette olan Halil İbrahim Görmez'in annesi Özlem Görmez, 8 yıl sonra evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Anne Görmez, mutluluğunu HDP il binası önünde 795 gün boyunca birlikte olduğu ailelerle paylaşmak için çadıra gelerek ailelerle buluştu.

"Oğlumun fotoğrafını alıp gidiyorum"

Evladına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktaran anne Görmez, "Çok mutluyum. Anlatılmaz yaşanır. Rabbim burada olan bütün annelere bu duyguyu yaşatsın. Hani bana demişti ya fotoğrafımı oradan kaldırın. Bak geldi, fotoğrafını alıp gidiyorum Ümit yüzde 1'di ama ben yine dedim gideceğim. Yüzde 1'de olsa gideceğim. Herkes benimle alay etti. Ben dedim hayır, yüzde 1'de olsa ben gideceğim dedim ve Allah'a çok şükür geldi işte" dedi.

"Çocuklarımızı PKK'ya vermeyelim"

Tek istediklerinin çocukları olduğunu belirten anne Görmez, "Anneleriniz burada acı çekiyor gelin, gelin ailelerinize. Buradaki annelere de sesleniyorum. Gelin kuzularımıza sahip çıkalım, kurtlara teslim etmeyelim. Evlatlarımızı kolay büyütmedik. Hepimiz fakirlik içinde büyüttük çocuklarımızı PKK'ya vermeyelim. Çocuklarımızı istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

"Her bir gelen evlat bizim için yeşermiş bir fidandır"

Her bir gelen evlat kendileri için yeşermiş bir fidan olduğunu belirten evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ ise, "Her bir gelen evlat bizim için yeşermiş bir fidandır. Çünkü çok seviniyoruz. Umutlarımız çoğalıyor. Her gelen çocuk hepsi bizim evlatlarımızdır. Tek bir evlat dağda kalana kadar biz kalkmayacağız. Onları da almadan da gitmeden ben burada oğluma da sesleniyorum. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimizin güçlü kollarına teslim ol. Ne olursun gel" şeklinde konuştu.

"Darısı bizim çocukların başına"

33'üncü evladın dağdan gelmesine imza attıklarını ifade eden evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın da, "Gördüğünüz gibi bugün 33. evladımızın gelmesine imza attık. Bu kararlı duruşumuz sonuna kadar devam edecek. Biz asla bu mücadelemizde yılmayacağız. Çünkü haklı olan çocuklarımızı istiyoruz. HDP bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Bakın devletimiz ne kadar büyük bir devlet. Çocuklarımız için ne şekil mücadele veriyorlar. Hepimiz burada umutluyuz. İnşallah darısı bizim çocukların başına olur" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Evladıyla buluşan anneden, çocukları dağda olan ailelere çağrı - Son Dakika


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