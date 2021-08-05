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Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki aileler, tüm kararlılıkla çocuklarını bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki aileler, tüm kararlılıkla çocuklarını bekliyor

05.08.2021 16:09
Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki aileler, tüm kararlılıkla çocuklarını bekliyor, System.String[]

Son dakika habere göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 703. gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 703. gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 703. gününde de sürüyor.

Kardeşi Aysel Turan için Hakkari'den gelerek oturma eylemi yapan ağabey Savaş Turan, 6 yıldır kardeşinin yolunu gözlüyor.

Kardeşi gelinceye kadar eyleme devam edeceğini belirten Turan, "Kardeşimi HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Kardeşim lise kaydını yapmak için köyden merkeze gitti, orada HDP'nin gençlik kollarıdır her ne ise kardeşimi kaçırarak örgüte vermiştir. O yüzden kardeşimi HDP'den istiyorum. Ben kardeşimi alıncaya kadar burada nöbete devam edeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki aileler, tüm kararlılıkla çocuklarını bekliyor
Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki aileler, tüm kararlılıkla çocuklarını bekliyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki aileler, tüm kararlılıkla çocuklarını bekliyor - Son Dakika


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