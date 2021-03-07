Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: "Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle" - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: "Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle"

07.03.2021 13:38

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: "Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle" Aileler: "Samimi bulmadık" Evlat nöbetinde anne Ayşegül Biçer: "Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı...

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: "Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle"

Aileler: "Samimi bulmadık"

Evlat nöbetinde anne Ayşegül Biçer:

"Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel'in ziyaretlerine tepki gösterdi. Aileler, CHP'liler, Tahir Elçi'nin ziyaretine gelmişken kendilerine ziyarete gelindiğini ve samimi bulmadıklarını açıkladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Özgür Özel, 549'uncu günde HDP önünde eylemde olan aileleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası aileler, HDP aleyhine slogan atarak CHP'li heyetini yuhalamıştı. Aileler, 553'üncü günde de eylemlerine devam ederken, CHP'li vekillerin yaptığı ziyareti samimi bulmadıklarını, Tahir Elçi davası için gelip öyle kendilerine uğrandığını ifade ederek kınadı.

"Ona, yazıklar olsun dedim"

Aileler adına basın açıklamasında bulunan evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, 22 aydır burada olduklarını Özgür Özel'in Tahir Elçi'nin mahkemesine geldiğini söyledi. Birde CHP'li Özel'in açılışı olduğunu ileri süren Begdaş, "Beni kandıracaksın. Sen, ancak kendi kendini kandırırsın. Tam 22 aydır oğlum götürülmüş, ben HDP'nin kapısındayım. Ona dedim ki, benim oğlumun montu burada çıkmış. Oğlumun kimliği çıkmış. 'Biliyorum' diyor. Diyorum, bu şehit ailelerini niye sormadın. Diyor, 'ben sizi takip ediyorum.' Sen benim neyimi takip ediyorsun. Ben ona yazıklar olsun dedim. Bana demiş ki, o aile değil. Ben sonuna kadar aileyim. Yusuf Begdaş'ın babasıyım. İlk günden beri bize destek vermediler. Yalan söylüyorlar. Ne o, ne İYİ Parti. Burada anneler, babalar feryatlarını kopardılar. Kış demden, yağmur demeden, çamur demeden. Medya da gördü aileleri" dedi.

"CHP artı HDP, eşittir PKK diyoruz"

Evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer ise Özgür Özel'in gelişinin oyun olduğunu, hiç samimi olmadığını kaydetti. Anne Biçer, "Ben hatta seslendim. Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle dedik. Evlatları için mücadele edenler diyor. Evlatlarımız için değil, HDP'nin kandırarak, PKK'nın kaçırdığı evlatlarımız için. Onları dile getiremiyorsunuz. Çünkü siz ittifak içindesiniz. Bu açıklamayı yapma gereğini bu yüzden bulduk. Sizin gelişinizi samimi bulmadık. Bizi ziyaret ederken, barış annelerini dile getirmeniz çok yanlıştı. Çünkü bizim burada 1,5 yıldır yükselen feryadımızı duymadınız, görmediniz. Sizin gelişinizi o yüzden samimi bulmuyoruz. Sonuna kadar da sizi şiddetle kınıyoruz. CHP artı HDP, eşittir PKK diyoruz. Çünkü CHP'nin içine HDP kaçmış. Bu kadar apaçık ortada. Şimdi HDP kapatılsın diyoruz, CHP çıkıp red oyu kullanacaktır. Bir daha ittifak içinde PKK'ya yandaşlık yaptığınız apaçık ortada" şeklinde konuştu.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: 'Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'in ziyaretine tepki: "Eğer ki, senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP'yi kına, PKK'yı lanetle" - Son Dakika
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