Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek

18.03.2021 12:35
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 217 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 563'üncü günde de devam ediyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 217 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 563'üncü günde de devam ediyor. Aileler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvuruya desteklerini 'HDP kapanacak, anneler kazanacak' sloganıyla yaptıkları yürüyüşle iletti.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.'ANNELER OLARAK HDP'NİN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜK'HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlatları için 563 gündür oturma eylemi yapan aileler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP'nin kapatılması talebiyle AYM'ye yaptığı başvuruya desteklerini iletti. 'HDP kapanacak, anneler kazanacak', 'Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP' sloganlarıyla yürüyüş yapan aileler, HDP'nin kapatılması gerektiğini dile getirdi.

Yürüyüşün ardından aileler adına açıklamayı, 2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen ve eylemini sürdüren Necibe Çiftçi yaptı. Çiftçi, 563 gündür HDP önünde eylem yaptıklarını dile getirerek, "217 aile olarak diyoruz ki 'Çocuklarımızı kandıran, HDP'dir'. HDP olmasaydı PKK olmazdı. Biz anneler olarak HDP'nin maskesini düşürdük. HDP'nin kirli yüzünü herkese gösterdik ve yürüdük. Bize sırtlarını döndüler. HDP'nin makyajı aktı. Kirli çamaşırları ortaya birer birer çıkıyor. HDP, terörün odağı olmuştur. HDP, terörden besleniyor; sigortası PKK'dır. HDP, PKK'nın suç ortağıdır, kapatılmalıdır. Kürtler, terörden bıktı, usandı. HDP, biz Kürtleri değil PKK'yı temsil ediyor. Anneler olarak biz diyoruz ki 'HDP ya kapanacak ya kapanacak. PKK da ya çökecek ya çökecek'. Eylemimizde bize destek verenlere teşekkür ediyoruz. HDP'yi Allah'a havale ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


- Diyarbakır
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan'dan HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması: Milletimize saygısızlıktır Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz         
13:14
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 14:07:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei