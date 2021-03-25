Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı

25.03.2021 09:26

Gelen son dakika haberine göre Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için oturma eylemini sürdüren aileler ile ilgili "Diyarbakır'daki gözü yaşlı analarımızı...

Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için oturma eylemini sürdüren aileler ile ilgili "Diyarbakır'daki gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah" demesinin ardından evlat nöbeti tutan aileler, heyecan yaşadı. Erdoğan'ın yolunu gözlediklerini söyleyen, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir oğlu terör örgütü PKK tarafından öldürülen, bir oğlu da dağa kaçırılan, evlat nöbetindeki Necibe Çiftçi, "Biz çok sevinç içindeyiz, çok heyecanlıyız, dört gözle Cumhurbaşkanı'mızın yolunu bekliyoruz. İnşallah bize hayırlı bir müjde getirir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak için geldiği Ankara Spor Salonu dışında bekleyen partililere hitap etti. Erdoğan'ın Diyarbakır anneleri ile ilgili "Diyarbakır'daki gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah" sözleri, evlat nöbeti tutan aileleri heyecanlandırdı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi, büyük oğlu Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak, şehit edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anneleri ziyaret edeceği açıklamasının, kendilerini çok heyecanlandırdığı ve sevindirdiğini aktaran Çiftçi, "Ben iki evladım için buraya geldim. Bir oğlumu şehit ettiler, bir oğlumu da dağa kaçırdılar. Cumhurbaşkanı'mız açıklama yaptı. Biz çok sevinç içinde kaldık, çok heyecanlıyız. Dört gözle biz Cumhurbaşkanı'mızın yolunu bekliyoruz. İnşallah bize hayırlı bir müjde getirir, Allah'ın izni ve devletin gücüyle biz de evlatlarımıza kavuşuruz" dedi.

'BİZİ DESTEKLİYOR, YANIMIZDA'

Van'da lise öğrencisi olduğu dönemde kaçırılan oğlu Baran için evlat nöbeti tutan Solmaz Örünç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini her zaman desteklediğini belirterek, "Çocuklarımızı çalan partinin önündeyiz. HDP olmasa PKK olmaz. Ben bugün çok sevinçliyim çünkü Cumhurbaşkanı'mız bizi dile getirdi. Annelerin yanına gelecek. Biz ondan çok memnunuz, Allah da ondan memnun olsun. Biz onu çok seviyoruz. O bizi destekliyor, bizim yanımızdadır, her zaman bizi dile getiriyor. Biz çok sevindik, inşallah çocuklarımızın da haberini bize getirir kısa sürede" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERDİ'

5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın da çok sevindiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlediklerini belirten Aydın, "Eylemimizin ilk gününden beri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize büyük desteği vardı, çocuklarımız için büyük mücadele veriyordu. Buraya geleceğini söyledi, biz anne ve babalar olarak çok sevindik. Şu an hepimiz heyecanlıyız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız gelir ve hayırlı haberler getirir, inşallah iyi bir müjde verir bize. İnşallah çocuklarımızdan bir haber verirler bize. Hepimiz burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yolunu gözlüyoruz şu an. Allah razı olsun, çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız olsun, Sayın İçişleri Bakanı'mız olsun çok büyük bir mücadele veriyorlar çocuklarımız için. Biz de sonuna kadar bu vatan hainlerinin kapısından kalkmayacağız" dedi.

Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı - Son Dakika


Son Dakika

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