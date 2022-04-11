Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al

11.04.2022 13:32
Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al

Son dakika haber: BİTLİS'te üniversite öğrencisiyken 18 yaşında kaçırılan kızı Fadime için Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Hatice Levent, "Fadime, senin elin kalem tutuyordu.

BİTLİS'te üniversite öğrencisiyken 18 yaşında kaçırılan kızı Fadime için Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Hatice Levent, "Fadime, senin elin kalem tutuyordu. O silahı at, eline kalem al, arkadaşlarınızla el ele tutuşup, hep beraber gelin" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 282 ailenin 952 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Bitlis Eren Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek evlat nöbetini sürdüren Hatice Levent, "Fadime'm eğer beni duyup görüyorsan kaç, gel. O işlere layık çocuk değilsin. Senin elin kalem tutuyordu, o kalemleri nereye attın? O silahı at, eline kalem al, arkadaşlarınızla el ele tutuşup hep beraber gelin. Mübarek Ramazan Bayramı geliyor. Bu kaçıncı bayram oldu, bize zindan oluyor. Ne olur yavrum hepiniz birlikte gelin, biz sizi çok özledik" diye konuştu.


Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al
Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al
Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al
Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al
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HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 951'İNCİ GÜN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 951'İNCİ GÜN

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Üniversite, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al - Son Dakika
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