DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 451'inci günde de sürüyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eşi Songül Altıntaş ile evlat nöbetini sürdüren Şevket Altıntaş, 6 yıldır oğlu için mücadele ettiğini belirterek, "Oğlumla beraber silah zoruyla dağa kaçırılan bir diğer asker Adil Kabaklı'nın suçu, günahı ne? Hadi bunlar askerdi kaçırdılar. Peki, 9 yaşındaki bir çocuğun suçu nedir de kaçırıyorlar? Benim ve bizlerin bu konu karşısında sağduyulu olmamızı nasıl beklerler?" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SUÇU, GÜNAHI NE?'Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eşi Songül ile evlat nöbetinde olan Şevket Altıntaş, terör örgütünün 9 yaşındaki çocukları bile dağa kaçırdığını ve bunu da halk için yaptıklarını iddia ederek, insanları aldattıklarını söyledi. Oğlu için 6 yıldır mücadele ettiğini vurgulayan Altıntaş, herkesten destek beklediklerini dile getirerek şunları söyledi: "Bizler burada akil insanlar değiliz, planlı programlı hareket edemiyoruz. Duygularımıza göre hareket ediyoruz. Oğlumu 6 yıldır silah zoruyla dağa kaçırmışlar. Oğlum asker. Suçu günahı nedir? Oğlumla beraber silah zoruyla dağa kaçırılan bir diğer asker Adil Kabaklı'nın suçu, günahı ne? Hadi bunlar askerdi, kaçırdılar. Peki, 9 yaşındaki bir çocuğun suçu nedir de kaçırıyorlar? Benim ve bizlerin bu konu karşısında sağduyulu olmamızı nasıl beklerler? Kaçırılan 9 yaşındaki çocuk benim biyolojik olarak oğlum değil ama ülkemizin evladı. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Allah'tan utanıp korksunlar ve bizi malzeme etmesinler. Bize bir şekilde çözüm üretsinler. 'Halk için savaşıyoruz, mücadele ediyoruz, halk için varız' diyorlar. Halk burada ve bizim halimiz ortada. Bize bu zulmü yapıp da adına barış demeyin. İnsanları aldatmaktan vazgeçin. Yeter artık. Bizi aptal yerine koymayın. Bir buçuk yıldır biz buradayız ve hala bizlere satılmış diyorlar. Çünkü üst akılları öyle söylüyor. Objektif baksalar bizim masum olduğumuzu görüp anlayacaklar. 9 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp götürmek hangi ideolojide var ve bunlara nasıl aldanıyorsunuz? Halk olarak diyorum ki; yeter artık. Allah Muhammed aşkına biraz da bizimle empati kurmaya çalışın. Bizim doğruyu söyleyebileceğimizi anlamaya çalışın. O zaman olayları net bir şekilde göreceksiniz. Bizlere bu iftiraları atmaktan vazgeçsinler. Sivil toplum örgütleri ve herkesten yardım bekliyoruz. Bize destek versinler. Bu pandemi sürecinde bayağı yalnız kaldık. Farklı bir şekilde de olsa sesimize ses versinler. Şırnak'taki, Hakkari'deki, İzmir'deki ve Almanya'daki eylem yapan ailelere de selam gönderiyorum."