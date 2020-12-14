Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler' - Son Dakika

Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'

14.12.2020 14:21
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler', System.String[]

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 178 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 470'inci gününde devam ediyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 178 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 470'inci gününde devam ediyor. 5 yıl önce 14 yaşındayken İstanbul'dan kaçırılan oğlu Tuncay'ın bulunması için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, "16 aydır burada evladımı bekliyorum. Benim çocuğum 14 yaşındaydı. Çayına ilaç attılar. Okul okuyordu, kalemini kırdılar. Dağa götürüp eline silah verdiler. Neden bunun hesabını bize vermiyorlar?" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır İl Binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan oğlu Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Ancak, Akar'ın çocuğuna kavuşması terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan diğer aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın HDP önünde oturma eylemi yaptığı günden bu yana 20 aile çocuğuna kavuştu.

'ÖLÜM PAHASINA DA OLSA KAÇ GEL'İstanbul Arnavutköy'de 2014 yılında 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma ile birlikte 13 Eylül'den bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, şunları söyledi: "Oğlumu HDP dağa götürdü. Okul okuyan çocuğumun kalemini kırıp eline silah verdiler. 16 aydır HDP'nin kapısında oturuyorum. HDP'den şimdiye kadar bize bir açıklama gelmedi. HDP, Meclis'te 'Cumartesi Anneleri'nin fotoğraflarını gösterip konuşma yapıyor ama bizimle ilgili bir şey demiyorlar. Bu çocukları onlar götürdü. Benim çocuğum 14 yaşındaydı. Madem duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz; bu aileleri neden Meclis'e götürmüyorsunuz. Bunlar bizi savunmuyor. Bunlar Kürt partisi değil, bizim vekilimiz de değil. Çocuğumun eline silah verip 'ya öl ya öldür' diyorlar. Vicdan yok. 178 aile, 16 aydır kapılarında bekliyor. 'Onlar bizim yerimizde olsaydı acaba ne yaparlardı?' 41 yıldır Kürt kanıyla rant elde etmekten başka ne yaptılar? Kürtlere yapmadıkları zulmü bırakmadılar".Oğluna çağrıda bulunan baba Bingöl; "Eğer beni duyuyorsan ölüm pahasına da olsa kaçıp gel. Burada seni bekliyorum. İşkence yok, ceza yok. 20 arkadaşın geldi. Aileleri, alıp götürdü. Ben de seni alıp evimize götüreceğim. Sen gelmeden kesinlikle Diyarbakır'dan, HDP'nin önünden kalkıp gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.EVLADINA 20 AİLE KAVUŞTU

Hacire Akar'ın başlattığı oturma eyleminin ardından çocuğuna kavuşması diğer aileleri de harekete geçirdi.  16 aydır devam eden oturma eyleminde çocuklarına kavuşan 20 aile şu isimlerden oluşuyor: "Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer. Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye. Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim. Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin. Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda. Melik Aslan'ın oğlu Volkan. Muhteber Birlik'in oğlu Veysi. Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin. Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin. Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar. Sait Açar'ın oğlu Haşim. Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan. Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin. Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma. Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim ile son olarak da Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasemin.


Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı
YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor         
15:14
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı         
12:51
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 15:37:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei