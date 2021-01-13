Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 499'uncu gününe girdi. Eylemin 499'uncu gününde iki aile daha çocuğunu terörün elinden kurtarmak için evlat nöbetindeki çadırın önüne gelerek eyleme katıldı. Oğlu İzzet Saçık'ın İstanbul'da çalıştığını ve 8 yıl önce dağa kaçırıldığı bilgisini aldıklarını belirten baba Fikret Saçık, o günden sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alamadığını ifade ederek eyleme katılmak için Diyarbakır'a geldiğini söyledi. Oğlu İzzet'in dağa kaçırıldığında 22 yaşında olduğunu belirten Baba Saçık, "Benim oğlun 8 yıldır dağa gitmiş bugüne kadar kendisinden hiçbir haber alamadık. Oğlum Rusya'ya çalışmaya gideceğim demişti, onu kandırıp dağa götürmüşler. Oğlum beni görüyor ve izliyor ise kaçıp teslim olmasını istiyorum" dedi.

"AİLECE ÇOK PERİŞANIZ"

2016 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Adalet ve Meslek Yüksekokulunda okuyan Bünyamin Kolaş'ın PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını ve gittiği günden beri oğlundan hiçbir şekilde haber alamadığını belirten baba Sami Kolaş, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi. Evlatları için mücadele veren aileleri televizyonda gördüğünü ve kendisinin de eyleme katılmak için Diyarbakır'a geldiğini aktaran baba Kolaş, "Benim oğlumun buradan dağa kaçırıldığını biliyorum o yüzden buraya geldim. Ben çocuğumu üniversite okumak için gönderdim. Çocuğumdan tek isteğim geri dönmesi ve devlete sığınmasıdır. Aile olarak çok perişanız, oğlum gelinceye kadarda buradan asla gitmeyeceğim" diye konuştu.

Aileler açıklamalarının ardından çadırda eyleme başladı.

(Sedat Irmak/İHA)