Son dakika haberleri | Evlerdeki atıl malzemeler kadınlar sayesinde ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Evlerdeki atıl malzemeler kadınlar sayesinde ekonomiye kazandırılıyor

01.03.2022 11:06
Son dakika haberleri | Evlerdeki atıl malzemeler kadınlar sayesinde ekonomiye kazandırılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Halk Eğitim Merkezince açılan kursta, evlerde kullanılmayacak durumdaki atıl malzemeler yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Halk Eğitim Merkezince açılan kursta, evlerde kullanılmayacak durumdaki atıl malzemeler yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Ev hanımları atölyede cam, plastik, eskimiş kumaş parçası gibi kullanılmayacak durumdaki malzemelerden tablo, çanta, oyuncak, süs ve ev eşyası yapıyor.

Atıkları yeniden ekonomiye kazandıran kadınlar, düzenlenen sergi ve festivallerde ürünlerini satarak aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Atölyenin usta öğreticisi Berrin Fetullahoğlu, AA muhabirine, düzenlenen kursla kullanılmayacak durumdaki malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılmasının ve kadınlara meslek öğretmenin amaçlandığını söyledi.

Kursa katılan kadınların evlerindeki malzemeleri farklı ürünlere dönüştürdüğünü anlatan Fetullahoğlu, şöyle devam etti:

"Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açtığımız atölyede, evde atıl ve kullanılmayan eşya ve malzemeleri çeşitli aşamalardan geçirerek yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Tadilat ve boyama gibi çalışmalar yapıyoruz. Sosyalleşme aracı olarak gördüğümüz atölyede ev hanımları ile fikir birliği içerisinde üretiyoruz. Evlerde ve doğada eski, kullanılmayan ne varsa değerlendiriyoruz. Ev hanımları çok güzel ürünler ortaya çıkarıyorlar. Yapılan çalışmayla hem doğa kirliliği önleniyor hem israfın önüne geçiliyor hem de birçok evsel atık geri dönüşüme kazandırılmış oluyor."

Kursa katılan ev hanımlarından 2 çocuk annesi Canan Durmuşcan, ev ve doğadaki atıkları değerlendirerek güzel ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Atölyede eskileri yenilemeye çalıştıklarını aktaran Durmuşcan, "Atölyede herkes farklı bir fikir üretiyor. Böylece kendimizi geliştiriyoruz. Doğaya zarar vermektense geri dönüşümü sanatla buluşturuyoruz." dedi.

Ev hanımı Gülsüm Çalış da buldukları tüm atıl ürünleri değerlendirdiklerini ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

Yasemin Fetullahoğlu da eski eşyaları değerlendirerek dekoratif hale getirdiklerini ve bu sayede aile ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

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Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Evlerdeki atıl malzemeler kadınlar sayesinde ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika


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