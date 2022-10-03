Edinilen bilgilere göre; Bilecik genelinde son zamanlarda meydana gelen ev ve bağ evlerinden hırsızlık olayları artınca ekipleri tarafından geniş bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucu tespit edilen 2 şüpheli takibe alınırken, suçüstü yakandı. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Evlerden hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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