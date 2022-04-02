Son dakika haberleri... EXPO'DA GÖKSEL COŞKUSU - Son Dakika

MEDENİYETLER Bahçesi' ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli etkinliklerle start verildi. Arsuz 'EXPO alanında düzenlenen etkinlikte sahne alan Göksel şarkıları ile coşturdu.
Akşamın ilk saatlerinden itibaren EXPO alanına gelen vatandaşlar güvenlikten geçip, kurulan bahçeleri gezerek inceleme imkanı buldu. Ünlü sanatçı Göksel de etkinlik kapsamında Arsuz Expo Alanı'nda sahne aldı.
Kaynak: DHA
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