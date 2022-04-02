Son dakika haberleri... EXPO'DA GÖKSEL COŞKUSU - Son Dakika
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Son dakika haberleri... EXPO'DA GÖKSEL COŞKUSU

02.04.2022 11:46

Son dakika haberlerine göre MEDENİYETLER Bahçesi' ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli etkinliklerle start verildi.

MEDENİYETLER Bahçesi' ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli etkinliklerle start verildi. Arsuz 'EXPO alanında düzenlenen etkinlikte sahne alan Göksel şarkıları ile coşturdu.

Akşamın ilk saatlerinden itibaren EXPO alanına gelen vatandaşlar güvenlikten geçip, kurulan bahçeleri gezerek inceleme imkanı buldu. Ünlü sanatçı Göksel de etkinlik kapsamında Arsuz Expo Alanı'nda sahne aldı.

Son dakika haberleri... EXPO'DA GÖKSEL COŞKUSU
Son dakika haberleri... EXPO'DA GÖKSEL COŞKUSU
Son dakika haberleri... EXPO'DA GÖKSEL COŞKUSU

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Antakya, Göksel, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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