Son dakika haberleri: Eymen'in katillerine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 38'er yıl hapis cezası (2)

AVUKAT: ONLAR HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Eymen Sadık Durak'ın anneannesinin avukatı Umur Yıldırım, "Eymen, yaşarken bu dünyada gerçekten çok kötü şeylere maruz kaldı. Ama şunu söyleyebilirim ki; o telefon incelemesinde o kadar kötü şeyler çıktı ki, ona insanlar o kadar kötü davranmış ki biz bu kararla birlikte orada anneye de mesaj atıp Eymen'e cinsel istismarda bulunmak isteyenlere de suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Avukat Yıldırım, Eymen bebeğin davasının kendisini çok etkilediğini belirterek, "Bu zamana kadar çok dava yürüttüm. Eymen bebek benim için dönüm noktasıydı. Dünyanın bu kadar kötü olabileceğini, bir dosyanın içeriğinin beni rahatsız edebileceğini düşünmezdim. Dünyada Eymen'in hakkını savunacak kimse yoktu. Anne zaten sanık, babası yok. Eymen'in hakkını sadece anneannesinin vekaletiyle koruyabildik. Keşke onun yaşarken sesi olabilseydik" ifadelerini kullandı.'KARARIN BOZULACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'Yıldırım, sanık annenin yargılama aşamasında soğukkanlı bir şekilde cinayeti anlattığına dikkat çekerek, "Açık bir şekilde Eymen'i öldürüldükten sonrasını, ellerini nasıl bantladığını, poşete nasıl sardığını, valize nasıl koyduğunu çok soğukkanlı bir şekilde anlattı. Hatta bu kullanarak 'adli dengesi yerinde değil' şeklinde rapor alınmaya çalışıldı. Bununla ilgili akli tıp kurumuna sevk edildi. Gelen raporlarda annenin akli dengesinin yerinde olduğu, bunu bilerek ve isteyerek yaptığı ortaya konuldu. Eymen, 4,5 yaşındayken elleri bağlandı, valize konuldu, öldürüldü, istismara uğradı. Bu gerçekten dehşet verici bir şey. En azından dün verilen kararla hak ettikleri cezayı aldıklarını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte tekrar istinafa gidecek, oradan da Yargıtay 'a gidecek. Ben kararın bozulacağını düşünmüyorum. Bundan sonra da hak ettikleri ceza kesinleşene kadar süreci yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Şifanur SANSAR/ANKARA,