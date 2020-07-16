Son dakika haberleri! Eyüpsultan Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullanımı zorunu hale gelen maskeyi ilçedeki vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'da bulunan 28 mahalleye maskeleri, çoğunluğu Eyüpsultanlı gençlerden oluşan dağıtım ekibi ulaştırıyor.

Kimi vatandaşlar maskeleri kapıdan teslim alırken, kimi vatandaşlar da sepetlerini evlerinden aşağıya uzatarak almayı tercih etti.

Belediyenin maske dağıtmasından memnun kalan vatandaşlar Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köken, pandemi sürecinde Eyüpsultanlılar'ın maske takma, sosyal mesafe kuralına genellikle uyduklarını gözlemlediklerini ve tüm ilçeye maske dağıtarak onlara destek olduklarını ifade etti.