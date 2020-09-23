DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Eyüpsultan Büblbüldere caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.

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Eyüpsultan Büblbüldere caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanlar hemen tahliye edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-----------------Binanın alev alev yanması

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2- LİDYA DÖNEMİNE AİT YAZIT 23 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE'DE

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, DHA Türkiye'den kaçırılan ve 1997'de İtalya'da bir polis baskını sırasında ele geçirilen Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı (tapınak steli), uzun hukuki sürecinin ardından bu gece Türkiye'ye getirildi. Sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek yazıtın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından düzenlenecek basın toplantısı ile tanıtılacağı öğrenildi.

Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık  kefaret yazıtı, İtalya'dan geri alındıktan sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu gece Roma'dan İstanbul Havalimanı getirildi. Özel sandık içerisinde uçağın kargo bölümünde getirilen yazıt, görevliler tarafından büyük bir titizlik içinde uçaktan indirildi.

İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne alınan Lidya yazıtı sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek. Kefaret yazıtının Roma'dan İstanbul'a gerçekleşen yolculuğuna Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Soner eşlik ederken, yazıtı karşılayanlar arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal da havalimanında hazır bulundu. Havalimanı apronunda basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Haluk Soner, "Bakanlığımızın uzun hukuki mücadeleler sonucu İtalya'dan getirdiği bu eseri yarın (bugün) saat 12.30'da sayın bakanımız halkımıza takdim edecek. Hepimize hayırlı olsun. Böylece yurt dışındaki bir eserimiz daha topraklarına, ait olduğu yere geri döndü" ifadelerini kullandı.

MANİSA'DAKİ AKSYROS TAPINAĞINDAN ÇALINMIŞBir anne ve babanın iki  oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu  hazırlattıkları kefaret yazıtı 1997 yılında İtalya'da bir antika tüccarının iş yerine yapılan  baskında ele geçirilmişti. Yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumun Türk yetkililere bildirmesinin ardından yapılan  incelemeler sonucunda, bin  800 yıllık yazıtın Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan kaçırıldığı tespit edilmiş, uzun süren bir hukuki sürecin ardından da kefaret yazıtının Türkiye'ye ait olduğu ve eserin ait olduğu topraklara iadesine karar verilmişti.

LİDYA DÖNEMİNE AİT YAZIT

Antik dönemlerde insanlar bir arzularını ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için tapınaklara kurbanlar, hediyeler sunarlar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazarlardı. İtalya'da getirilen Lidya steli de bir tür itiraf yazıtıydı. Kefaret yazıtı olarak da bilinen steller, sadece Anadolu'ya özgü olarak biliniyor.

- İstanbul

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:45 - Kaynak: DHA

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