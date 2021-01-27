Polis, dün Uğur B'nin itirafı sonrasında gittiği Esentepe Mahallesi Parküstü Sokağı'ndaki adreste, kardeşi Mesut B. ve annesi Şükran B'yi elleri arkadan bağlı şekilde ölü bulmuş, cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Soruşturma savcılığına çıkarılan ve sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenilen şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Polis merkezine giderek annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söylemesi üzerine gözaltına alınan Uğur B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Eyüpsultan'da, annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da annesi ve üvey kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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