Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da bir kişi, annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da bir kişi, annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdü

26.01.2021 12:59
Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da bir kişi, annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdü, System.String[]

Son dakika habere göre Eyüpsultan'da annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdükten sonra polis merkezine giderek ihbarda bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdükten sonra polis merkezine giderek ihbarda bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine giden U.B., annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söylemesi üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin belirttiği Esentepe Mahallesi Parküstü Sokak'taki adrese gitti.

Söz konusu adresteki daireye giren ekipler, şüphelinin kardeşi Mesut B.'yi elleri arkadan kalorifere bağlanmış vaziyette, annesi Şükran B.'yi ise elleri arkadan bağlanmış yüz üstü yatar vaziyette hareketsiz buldu.

Yapılan incelemede, Mesut B. ve annesi Şükran B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli U.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esentepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da bir kişi, annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdü - Son Dakika


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