Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

06.03.2022 13:03

Son dakika gündem haberi... İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Topçular Mahallesi Tornacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, atölyede hasara yol açan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması yapan itfaiye, yangını tamamen söndürdü.

Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Eyüpsultan, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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