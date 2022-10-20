Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

20.10.2022 12:29
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eyüpsultan'da dün gece saatlerinde tramvay ve otomobil çarpıştı.

Eyüpsultan'da dün gece saatlerinde tramvay ve otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Alibeyköy tramvay durağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil ve tramvayda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Hasar alan tramvay da tamir için merkez istasyonuna çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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