Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı...O anlar kamerada

20.10.2022 19:07

Son dakika 3. sayfa haberi: Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı.

Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da dün gece saatlerinde meydana gelen kazada tramvay ve otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay durağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattı seferini yapan tramvay, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarptı.

Otomobil ve tramvayda maddi hasar oluştu

Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, otomobili çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza anı anbean kamerada

Gece saatlerinde meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan tramvayın yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarptığı görülüyor.

Meydana gelen kazada otomobil ve tramvayda maddi hasar oluştu. Hasar alan Tramvay tamir için merkez istasyonuna çekildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY OTOMOBİLE ÇARPTI İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY OTOMOBİLE ÇARPTI Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı...O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı...O anlar kamerada - Son Dakika
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