Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı

24.01.2021 13:36

Son dakika haberine göre Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir metruk binada çıkan yangın mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir metruk binada çıkan yangın mahalleliyi ayağa kaldırdı. Binanın madde bağımlıları tarafından yakıldığını iddia eden mahalle sakinleri, "Akşamları onlar yüzünden sokağa çıkamıyoruz" dedi.

Yangın, Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı gençler mahallede bulunan metruk binaları bir süredir kendilerine mesken edindi. Gelincik Sokak'ta bulunan bir metruk binadan iki gencin çıkmasıyla birlikte binada yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ise yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

"Her yerde tinerciler var"

Madde bağımlıların mahalleye dadandığını söyleyen Enes Samet Şahin, "Tinerciler gelmiş. Ben evdeydim. İtfaiyeleri gördüm. Koşarak geldim. Burası cayır cayır yanıyordu. Mahalle komple yanıyor zannettik. Yan evlere sıçrama şansı vardı. Bizim mahallemizde bir değil, iki değil. Her zaman oluyor. Bıktık artık. Bir önlem alınmasını istiyoruz. Buraya ve aşağı dadananlar var. Her yerde tinerciler var" dedi.

"Akşamları onlar yüzünden sokağa çıkamıyoruz"

Yanan binanın uzun süredir boş olduğunu ifade eden mahalle sakini Pelin Yıldız, "Kentsel dönüşüm dolayısıyla boşaltıldı. Sahipleri gelip gitmiyor. Sürekli uyuşturucu kullananlar, tiner çekenler geliyor. Sürekli böyle olaylar oluyor. Akşamları onlar yüzünden sokağa çıkamıyoruz. En sonunda böyle oldu. Böyle olacağı belliydi. Biz ilk çıktığımızda iki tane genç çocuk vardı. Oradan çıktılar. Onlar videoya çektiler. Doğalgaz patladı diyerek koşarak gittiler" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı - Son Dakika


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