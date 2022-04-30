Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada

30.04.2022 10:29

Son dakika haberi: Uğur ŞAHİN / EYÜPSULTAN, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı.

Uğur ŞAHİN/ EYÜPSULTAN, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletli de taksiye çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bariyerleri parçalayan minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarpıyor. Taksiye de motosikletli çarpıyor. Görüntülerin devamında çevredekiler koşarak kazanın olduğu yere gidiyor.


Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada
Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada
Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada
Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada
Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada
Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada
Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada
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Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eyüpsultan'daki feci kaza kamerada - Son Dakika


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