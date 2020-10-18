Son dakika haberleri... Ezher'den İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim bölgeleri kurma kararına kınama - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ezher'den İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim bölgeleri kurma kararına kınama

18.10.2020 05:33
Son dakika haberleri... Ezher'den İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim bölgeleri kurma kararına kınama, System.String[]

Son dakika haber: Mısır'daki el-Ezher Kurumu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim bölgeleri kurma kararını şiddetle kınadı.

Mısır'daki el-Ezher Kurumu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim bölgeleri kurma kararını şiddetle kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aldığı kararın işgal altındaki Filistin topraklarına karşı açık bir ihlal ve Filistinlilerin duygularının kışkırtılması olduğu bildirildi.

Yeni yerleşim kararının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in sömürgeci davranışlarına son verilmesi için tüm icraatların yerine getirilmesi talep edildi.

Açıklamada gayrimeşru Yahudi yerleşim bölgeleri kurma kararının işgal edilen toprakların Arap toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği vurgulanarak, siyonist varlığın, hak sahibi mazlum Filistin halkının topraklarına el koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın var olan durumu daha da çözülemez hale sokacağı uyarısında bulunuldu.

İsrail yönetimi, geçen çarşamba ve perşembe Batı Şeria'da 4 bin 984 yeni Yahudi yerleşimi kurma kararını onaylamıştı.

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Ezher'den İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim bölgeleri kurma kararına kınama - Son Dakika


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