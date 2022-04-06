Son dakika haberleri! Fabrikadaki kazan patladı, koku etrafa yayıldı - Son Dakika

ABD bugünü işaret etti! Buça'daki katliam sonrası Putin'i alt edecek yeni yaptırım geliyor

Sahaya çıkmasalar daha iyiydi! Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra bir ilke imza atıldı

25 milyon nüfuslu kenti korona vurdu! Halk, ekmek almak için bile evden çıkamıyor

Gaziosmanpaşa'da çamaşır suyu fabrikasında kazan patlaması sonucu çevreye yayılan koku yetkilileri harekete geçirdi. Yaşanan olayda 2 çalışanın kokudan etkilendiği öğrenildi.

Olay saat 04.00'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre çamaşır suyu üretimi gerçekleştiren bir fabrikada kazan patladı. İçi çamaşır suyu olduğu düşünülen kazandan yayılan koku etrafata hissedildi.

İki çalışan kokudan etkilendi

Kokunun yayıldığını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Meydana gelen olayda iki çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan-İHA)