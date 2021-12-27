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Son dakika haberleri: Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumuna açtığı dava reddedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumuna açtığı dava reddedildi

27.12.2021 16:09
Son dakika haberleri: Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumuna açtığı dava reddedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan adli süreçte, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumuna geçici tedbir kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddine karar verdi.

Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan adli süreçte, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumuna geçici tedbir kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddine karar verdi.

Whatsapp'ın 8 Şubat'ta gizlilik ilkeleri ile ilgili olarak Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan adli süreçte karar açıklandı. Rekabet Kurulu, Facebook ve Whatsapp hakkında 11 Ocak'ta başlattığı resen soruşturma kapsamında aldığı geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Rekabet Kurulunun 11 Ocak'taki kararı ile "Facebook'un Türkiye'de Whatsapp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi" şeklinde 4054 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca verdiği geçici tedbir kararının iptali istemiyle Facebook ve Whatsapp tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 13 Aralık'taki kararıyla davanın reddine karar verildi.

Mahkeme'nin verdiği kararda şunlar kaydedildi:

"Anılan mahkeme tarafından; Whatsapp kullanıcılarının Facebook tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde diğer grup şirketlerinin verileri eline geçirerek bunu kullanmaya başlayacağının açık olması, yürütülecek soruşturma sonucunda Facebook'un söz konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunması hilafına olabileceği, bu haliyle telafisi mümkün olmayan bir durumun ortaya çıkabileceği, halihazırda Facebook tarafından Whatsapp kullanıcılarının bir kısmına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren verinin başka hizmetler için kullanılacağına dair bilgilendirmenin yapıldığı ve kullanıcıların bir kısmının bu koşullara onay vermiş olması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda Facebook ve ilgili diğer şirketlerinin pazar güçleri ve pazarın yapısına ilişkin yapılan analizler sonucunda söz konusu uygulamaların soruşturma neticesinde alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğu, söz konusu şirketler hakkında ana soruşturmanın halen devam etmesi ve neticelendiğinde bu konuda yeniden karar alınabileceğinin de göz önüne alındığında; Türkiye'de koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi biçiminde geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." - ANKARA

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Rekabet Kurumu, Facebook, Türkiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumuna açtığı dava reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumuna açtığı dava reddedildi - Son Dakika
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