Son dakika haberleri | Fahrettin Koca duyurdu, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırgan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fahrettin Koca duyurdu, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırgan zanlı tutuklandı

16.07.2022 11:17
Son dakika haberleri | Fahrettin Koca duyurdu, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırgan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına saldıran zanlının tutuklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına saldıran zanlının tutuklandığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" ifadelerini kullandı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Beşiri, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Fahrettin Koca duyurdu, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırgan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Fahrettin Koca duyurdu, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırgan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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