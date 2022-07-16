Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Beşiri, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Fahrettin Koca duyurdu, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırgan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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