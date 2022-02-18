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Son dakika haberleri... Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi

18.02.2022 12:23
Son dakika haberleri... Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında düzenlediği iki operasyonda, Celal B. ve Metin S'yi gözaltına aldı.

Böylelikle soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Polis ekiplerince, 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalanmıştı.

Olay

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı, kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

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Murat Demirtaş, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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