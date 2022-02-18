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FALYALI SUİKASTİNDE İSTANBUL'DA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

FALYALI SUİKASTİNDE İSTANBUL'DA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

18.02.2022 12:23
FALYALI SUİKASTİNDE İSTANBUL'DA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

HALİL Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı.

HALİL Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece 8'e yükseldi.

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti sonuşturmasında İstanbul'da Celal B. ve Metin S. isimli kişiler gözaltına alındı.

Daha önce Mustafa Söylemez ile kardeşi Faysal Söylemez'in aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.


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Halil Falyalı, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FALYALI SUİKASTİNDE İSTANBUL'DA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FALYALI SUİKASTİNDE İSTANBUL'DA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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