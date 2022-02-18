FALYALI SUİKASTİNDE İSTANBUL'DA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

HALİL Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece 8'e yükseldi.

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti sonuşturmasında İstanbul'da Celal B. ve Metin S. isimli kişiler gözaltına alındı.

Daha önce Mustafa Söylemez ile kardeşi Faysal Söylemez'in aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.