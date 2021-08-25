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Son dakika haberleri: Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

25.08.2021 12:10
Son dakika haberleri: Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, System.String[]

Son dakika haberleri: İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 166 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmesi öngörülüyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Son dakika haberleri: Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Son dakika haberleri: Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Son dakika haberleri: Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Son dakika haberleri: Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Son dakika haberleri: Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Mescit, İsrail, Yahudi, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika


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