Son dakika haberleri! FARC'ın önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in Venezuela'da öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! FARC'ın önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in Venezuela'da öldürüldüğü iddia edildi

02.07.2022 20:46
Son dakika haberleri! FARC'ın önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in Venezuela'da öldürüldüğü iddia edildi

Son dakika gündem haberine göre Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in, Venezuela'da bir çatışmada öldürüldüğü öne sürüldü.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in, Venezuela'da bir çatışmada öldürüldüğü öne sürüldü.

Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Marquez'in, Venezuela'de bir çatışmada öldürüldüğü ileri sürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Marquez, yasa dışı suç örgütleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Her iki ülke yetkililerinden de konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Kolombiya istihbaratının olayı araştırdığı değerlendiriliyor.

Marquez'in, uyuşturucu kaçakçılığının kontrolünü sağlamak amacıyla uzun süredir Kolombiya-Venezuela sınırında diğer silahlı gruplarla mücadele ettiği biliniyor.

Ivan Marquez kimdir?

Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 67 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.

Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer almıştı.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

FARC'ın diğer sembol isimleri de Venezuela'da öldürülmüştü

FARC'ın önemli isimlerinden asıl adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Jesus Santrich, 17 Mayıs 2021'de Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde FARC'ın önemli komutanlarından Gentil Duarte'nin de 25 Mayıs 2022'de Venezuela'da çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Cartagena kentinde yaptığı açıklamada, gerçek ismi Miguel Botache Santanilla olan Duarte'nin, Venezuela'da bir çatışmada öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Santrich, Duarte ve Marquez, Ağustos 2019'da yayınladıkları videoda devletin barış anlaşmasına ihanet ettiğini öne sürerek, yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yapmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! FARC'ın önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in Venezuela'da öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika

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