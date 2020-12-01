Son dakika haberleri! Fas, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 5 bin 915'e, Cezayir'de 2 bin 447'ye, Lübnan'da 1033'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 69 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 508 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 902 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 915'e, vakaların 359 bin 844'e, hastalığı yenenlerin sayısının ise 310 bin 193'e çıktığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 16 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 953 yeni vaka tespit edildiği, 596 kişinin iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 447'ye, vaka sayısının da 84 bin 152'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 54 bin 405'e ulaştığı aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 sebebiyle 15 kişi daha hayatını kaybetti, 1511 yeni vaka tespit edildi, 964 kişi sağlığına kavuştu.

Son duruma göre, ülkede toplam can kaybı 1033'e ulaşırken, vaka sayısı 129 bin 414, iyileşenlerin sayısı da 81 bin 584 oldu.