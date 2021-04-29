Son dakika haberleri! Fas Dışişleri Bakanı Burita, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin konferansına katılacak - Son Dakika

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, Washington'da Amerikan- İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) düzenleyeceği bir konferansa katılacağı belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından adını vermek istemeyen bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burita'nın 6 Mayıs'ta düzenlenecek toplantıya katılacağını doğruladı.

AIPAC'ın Fas yönetimine yakınlığıyla bilinen "le360" adlı bir haber sitesine yaptığı açıklamada, ilk kez Fas Dışişleri Bakanı'yla bir diyalog gerçekleştirileceği ve bunun internet üzerinden yapılacağı kaydedildi.

İsrail'de sağcı kanada tartışmasız desteği ve 55 bin üyeye sahip olmasıyla tanınan AIPAC, ABD'de en güçlü lobilerin başında yer alıyor.

Mısır ve Ürdün'ün ardından 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan da İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkeler arasına katılmıştı.