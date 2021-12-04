Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin "netlik ve mütekabiliyet" gerektirdiğini söyledi.

Nasır Burita, meclisin ikinci kanadı konumundaki Danışmanlar Meclisi üyeleri ile yaptığı görüşmede, "Fas'ın Almanya ile mevcut ilişkileri, netlik ve mütekabiliyet mantığına göre çalışma ve çaba gerektiriyor." dedi.

Ülkesinin Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin 2021'de kayda değer bir gelişme gösterdiğini ifade eden Burita, "Fas'ın 2021 yılı boyunca Avrupalı ortaklarla kurduğu temaslar, salgın sonrası sürece hazır olarak çoğu Avrupa ülkesiyle ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesini sağladı." ifadelerine yer verdi.

Fas yönetimi, Almanya'nın Batı Sahra konusundaki tutumu ve Fas'ı Libya konusundaki toplantıya davet etmemesi sebebiyle, 6 Mayıs'ta Berlin Büyükelçisi Zuhur el-Alevi'yi istişare etmek için geri çağırmıştı.

Büyükelçi'nin geri çağrılmasından iki ay önce de Fas, Almanya'nın Rabat büyükelçiliği ile ilişkileri kestiğini açıklamıştı.