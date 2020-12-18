Son dakika haberleri: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevresinde koronavirüs kısıtlamaları tekrar uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevresinde koronavirüs kısıtlamaları tekrar uzatıldı

18.12.2020 21:33
Son dakika haberleri: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevresinde koronavirüs kısıtlamaları tekrar uzatıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevre bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devam etmekte olan kısıtlamalar bir ay süreyle uzatıldı.

Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevre bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devam etmekte olan kısıtlamalar bir ay süreyle uzatıldı.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın haberinde, hükümetin kısıtlamalarının, 20 Aralık saat 21: 00 itibariyle başlayacağı ve Kazablanka ile etrafındaki Navasır, Medyune, Burşid bin Süleyman ve Muhammedi'ye kentlerinde uygulanacağı duyuruldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında halen devam eden başlıca uygulamalar, saat 21: 00 ile 06: 00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve kafelerin 20: 00'de kapatılması ve bölgeye giriş çıkışların yerel yönetim iznine tabi tutulmasını kapsıyor.

Fas hükümeti, söz konusu bölgelerde ilk önce 23 Ekim'de kısıtlamalara başlamış, 23 Kasım'da ise kararı tekrar uzatmıştı.

Kazablanka ve çevre bölgeleri, Fas'ta Kovid-19 vakalarının en yüksel olduğu kesimler arasında yer alıyor.

Aralık, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevresinde koronavirüs kısıtlamaları tekrar uzatıldı - Son Dakika


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