Son dakika haberleri... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumuna tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumuna tepki gösterdi

28.05.2021 04:23
Son dakika haberleri... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumuna tepki gösterdi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumunun, Fas'ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına aykırı olduğunu bildirdi.

Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumunun, Fas'ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına aykırı olduğunu bildirdi.

İspanya'nın ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul etmesiyle Rabat- Madrid arasında patlak veren diplomatik kriz, Fas gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin Mecliste temsil edilen 9 partinin genel sekreterleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hükümetten konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre partiler, Madrid yönetiminin, sorun çıkarma ve Fas'ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına muhalif hareket etme isteği içinde olduğunu ve böylelikle iki ülke arasındaki güveni sarstığını ve karşılıklı saygıyı ihlal ettiği görüşünü aktardı.

Gali'nin İspanya'ya kabul edilmesinin krizin gerçek sebebini teşkil ettiği belirtilen açıklamada, İspanya'nın tutumunun, Fas'ta ulusal düzeyde ehemmiyet arz eden Batı Sahra davasına zarar vermeyi hedeflediği kaydedildi.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.

İspanya, Madrid, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumuna tepki gösterdi - Son Dakika


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