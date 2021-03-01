Son dakika haber: Fas'ta aşırı yağışlar sele neden oldu - Son Dakika

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Fas'ın Tetuan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen selde birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ev ve iş yerlerini de su bastı.

Fas'ın kuzeyinde yer alan Tetuan kentinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte bazı vatandaşlar sel sularından son anda çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Şu ana kadar ise can kaybı bildirilmedi.

Ülkede 8 Şubat'ta Tangier kentinde meydana gelen selde 24 kişi hayatını kaybetmişti.

(Muhammed Rabah/İHA)