Son dakika haberleri! Fas'ta son 24 saatte 48 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 184'e yükselirken Gazze'de de 726 yeni vaka tespit edildi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 48 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 118 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 879 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 184'e, vakaların 376 bin 738'e, hastalığı yenenlerin sayısının ise 327 bin 693'e çıktığı kaydedildi.

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 726 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Gazze'deki vaka sayısının 25 bin 121'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 134 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.