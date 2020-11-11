Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 81 artarak 4 bin 506'ya yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 461 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 506'ya vaka sayısı da 270 bin 626'ya ulaştı.
İyileşen hasta sayısı da 4 bin 892 artışla 221 bin 743 oldu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Fas'ta son 24 saatte 81 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika