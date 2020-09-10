Son dakika haberleri: Fas'taki "Libya Diyalog Toplantı"sında görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fas'taki "Libya Diyalog Toplantı"sında görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı

Son dakika gündem haberine göre Fas'ta gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı"nda, Libya'da anlaşma sağlanması için gerekli sürecin yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Son dakika haberleri: Fas'taki

Fas'ta gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı"nda, Libya'da anlaşma sağlanması için gerekli sürecin yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Buznika kentinde bugün son oturumu gerçekleştirilen toplantıya Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın yanı sıra Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'ni (TM) temsilen heyetler katıldı.

Toplantının ardından yayınlanan açıklamada, tarafların görüşmelere eylül ayının son haftasında devam etmesi ile kurum temsilcilerinin gözetiminde anlaşmanın sağlanması için gerekli sürecin yürütülmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Görüşmeler, Suheyrat Anlaşması'nın 15. maddesi uyarınca Merkez Bankası Müdürü, Borçlar Kurumu Başkanı, İdari Denetim Kurumu Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Başsavcısının gözetiminde yürütülüyor.

Libya Diyalog Toplantısı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül Pazar günü başlamıştı.

Görüşmelerin iki gün sürmesi planlanıyordu, ancak pazartesi günü uzatılmasına karar verildi. Heyetler salı günü de bir araya geldikten sonra görüşmelere dün bir günlük ara verildi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından heyetler, sonuçları onay için meclislerine sunacak.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, görüşmelerin ön hazırlık olduğunu, bağlayıcı olmadığını ifade etmişti.

Diyalog Toplantısı, Halife Hafter, Libya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 23:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fas'taki 'Libya Diyalog Toplantı'sında görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı - Son Dakika

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