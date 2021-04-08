Son dakika haberleri | Fas, Tunus ve Katar'da teravih namazı evlerde kılınacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fas, Tunus ve Katar'da teravih namazı evlerde kılınacak

08.04.2021 22:13
Son dakika haberleri | Fas, Tunus ve Katar'da teravih namazı evlerde kılınacak, System.String[]

Son dakika habere göre Fas, Tunus ve Katar'da, Ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında vakit ve cuma namazlarının camilerde, yatsı ve teravihin ise evlerde kılınacağı açıklanırken Bahreyn'de ise sadece aşı yaptıranların cuma ve teravih namazlarını camide eda edebileceği açıklandı.

Fas, Tunus ve Katar'da, Ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında vakit ve cuma namazlarının camilerde, yatsı ve teravihin ise evlerde kılınacağı açıklanırken Bahreyn'de ise sadece aşı yaptıranların cuma ve teravih namazlarını camide eda edebileceği açıklandı.

Fas hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde akşam saat 9'dan sabah 6'ya kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı 10 Mayıs'a kadar uzatıldı ve bu karar gereği yatsı ve teravih namazları camide kılınmayacak.

Tunus

Tunus Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 9 - 30 Nisan tarihleri arasında cuma namazı da dahil olmak üzere vakit namazlarının camilerde kılınabileceği belirtildi.

Açıklamada, yatsı ve teravih namazlarının ise sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlere denk gelmesi dolayısıyla evlerde kılınacağı kaydedildi.

Katar

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulunun 7 Nisan'da aldığı karar gereği ramazan ayında cuma namazı da dahil tüm vakit namazları camilerde kılınabilecek, teravih namazı ise evlerde kılınacak.

Karara göre ayrıca tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personel sayısı yüzde 50'ye düşürülecek, kapalı alanlarda toplantı ve sosyal ziyaretler yapılamayacak, parklarda ve sahilde oturulamayacak, konferanslar, fuarlar ve etkinlikler ertelenecek, çarşı ve pazarlar cuma ile cumartesi günleri kapalı tutulacak.

Bahreyn

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, ülkede Kovid-19 aşısı yaptıran ve aşısının üzerinden 2 hafta geçen kişiler cuma ve teravih namazlarını camide kılabilecek.

Katar, Tunus, Cuma, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fas, Tunus ve Katar'da teravih namazı evlerde kılınacak - Son Dakika


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