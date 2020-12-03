Son dakika haberleri! Fas ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Fas ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

03.12.2020 22:35
Son dakika haberleri! Fas ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 63'e, Ürdün'de 2 bin 909'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 63'e, Ürdün'de 2 bin 909'a yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 78 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 434 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 750 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 63'e, vakaların 368 bin 624'e, hastalığı yenenlerin sayısının ise 318 bin 987'ye çıktığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 55 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 29 kişinin enfekte olduğu ve tedavisi tamamlanan 4 bin 940 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 909'a, vaka sayısının 231 bin 237'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 173 bin 369 olduğu ifade edildi.

Ürdün, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Fas ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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