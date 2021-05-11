YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Kudüs'e yapılan saldırıları sonlandırmak üzere acilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde 'Barış Gücü' oluşturulmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarına dünyanın sessiz kaldığını ve harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan vahşetin planlı olduğunu belirten Erbakan, "Şu mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi resmen terör estiriyor. İsrail'in Gazze'ye yaptığı füze saldırılarında 9'u çocuk 20 kişi şehit oldu. Mescid-i Aksa'ya, Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetli saldırılar 4 gündür devam ediyor. Dünya siyonizmi tarafından atılan bu adım karşısında 50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi, tüm İslam alemi olarak yapmamız gereken boş laflar, sözlü kınamalar ve ağlayıp sızlanma yerine, mutlaka fiili adımlar atmak ve yaptırımlar ortaya koymaktır" diye konuştu.