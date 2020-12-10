Son dakika haberleri! Fatih Erbakan'dan 'asgari ücret' teklifi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir devletin itibarının vatandaşının gelir seviyesi ve yaşam standartlarıyla ölçüldüğünü ifade ederek, asgari ücretin en az 3 bin 500 TL olması gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklama 2021 yılında geçerli olmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden asgari ücret konusuna değindi. Mevcut asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu vurgulayan Erbakan, "Bu gelirle milyonlarca asgari ücretlimizin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını karşılaması, çoluk çocuğunun sağlıklı beslenmesini dahi sağlayabilmesi mümkün değildir. Dolar kurundaki artışla birlikte asgari ücret 300 doların altına inmiştir. Yani 3 çocuklu 5 kişilik bir asgari ücretli aile için kişi başına günlük gelir 2 doların altına inmiştir. Bu seviye neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Aziz milletimiz bu tabloyu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret net en az 3 bin 500 TL seviyesine getirilmeli"

Gerçek enflasyon rakamlarının açıklananın en az İKİ katı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Erbakan, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir. Yani "resmi ifadeye göre" Türkiye'de ürün fiyatları bir senede yüzde 14 artmıştır. Bununla birlikte bugün Türkiye'de gerçek enflasyonun bu oranın çok daha üzerinde olduğunu tahmin edilmektedir. Gerçek enflasyonun ortaya konan bu rakamın en az iki katı düzeyinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 30'un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. İşte bu sebeple Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması ve asgari ücretin net en az 3 bin 500 TL seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

"Devlet pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi asgari ücretten vergi almayacak"

Parti programlarında da iktidar olmaları durumunda ilk icraatlarının işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapmak olacağını belirten Erbakan, "Devlet pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi asgari ücretten vergi almayacak, böylece işçinin yüzü güldürülürken işverenin yükü de artmamış olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA