Fatih Erbakan: "Yüz yıllar boyunca alimler, hocalar yetiştiren bu topraklar çatışmanın değil, huzur ve barışın merkezi olacaktır"

DİYARBAKIR - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Diyarbakır'da partililerle bir araya gelerek, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Erbakan, burada yaptığı konuşmada, "Yüz yıllar boyunca alimler, hocalar yetiştiren bu topraklar çatışmanın değil, huzur ve barışın merkezi olacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Burada basın mensupları ile bir araya gelen Erbakan, Diyarbakır'ın ve bölgenin kendileri için son derece önemli ve değerli olduğunu söyledi. Erbakan, "Diyarbakır'ın manevi değeri var. Hepimizin bildiği gibi sahabe-i kiram efendilerimizin kabirleriyle dolu bir şehrimiz, bir beldemiz, bir bölgemiz. Yeniden Refah Partisi olarak Diyarbakır'a ve bu bölgeye büyük önem veriyoruz. İnşallah yeni dönemde de insanlarımızın, halkımızın büyük teveccühüne, desteğine mazhar olacağımıza inanıyoruz. İnşallah bugünkü toplantılarımızın da hayırlara vesile olmasını, bereketli olmasını ve Refah Partisi döneminde yaşanan şahlanışa inşallah Yeniden Refah Partisi döneminde de vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Yüz yıllar boyunca alimler, hocalar yetiştiren bu topraklar çatışmanın değil, huzur ve barışın merkezi olacaktır. Diyarbakır, büyük İsrail'in değil, yeniden büyük Türkiye'nin ve İslam birliğinin bir vilayeti olacaktır. Bu inançla çalışıyoruz ve gönülden inanıyoruz. Bu bölgenin insanları tarih boyunca dış güçlerin, emperyalistlerin oyunlarını nasıl bozdularsa, onların oyunlarına nasıl gelmedilerse inşallah yeni dönemde de inşallah bu oyunları bozacaktır. Buna gönülde inanıyoruz ve bölge insanına da sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.