Son dakika haberleri | Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta

Son dakika haberi: TÜRKİYE'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', Karadeniz'de ilk kez gerçekleştireceği sondaj faaliyeti için Zonguldak'a ulaştı.

TÜRKİYE'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', Karadeniz'de ilk kez gerçekleştireceği sondaj faaliyeti için Zonguldak'a ulaştı. Son hazırlıklarını Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında sürdürecek Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki 'Tuna-1' lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk kez yapacağı sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlandı. 1 Haziran'da Trabzon Limanı'na ulaşan gemi, kule montajının ardından 27 Haziran'da kentten ayrıldı. Karadeniz kıyısından 3 günde Zonguldak'a ulaşan Fatih Sondaj Gemisi, son hazırlıklarını yapmak üzere Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına demir attı. Daha önce Zonguldak'a gelen yardımcı gemisi 'Korkut' ile hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki 'Tuna-1' lokasyonunda ilk sondaj faaliyetlerine başlayacak. Geminin ihtiyaçlarının korkut gemisi tarafından Filyos limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.Zonguldak'ta büyük heyecana neden olan geminin, sondaj faaliyetlerine başlayacağı gün merakla bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta - Son Dakika

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