Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı - Son Dakika
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Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı

05.05.2022 14:50

Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı Fatih'te emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Türkiye'ye kaçak yolla giren 250 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı

İSTANBUL - Fatih'te emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Türkiye'ye kaçak yolla giren 250 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler, Tuzla'da bulunan 'Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Türkiye'ye kaçak yolla giren göçmenlere yönelik ilçede geniş muhtevalı bir denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, takibe alınan ve operasyonlarla ele geçirilen yasadışı göçmenlerin yanı sıra umuma açık alanlarda ve ara sokaklarda da dron destekli çalışmalar yaptı.

Yapılan denetimlerde 250 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı. Aksaray meydanında gerekli kontrolleri yapılan kaçak göçmenler ardından Çevik Kuvvet araçlarına bindirilerek Tuzla'da bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı
Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı
Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı
Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te 250 kaçak göçmen gözaltına alındı - Son Dakika
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