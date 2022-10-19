Son dakika haberleri! Fatih'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Fatih'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

19.10.2022 11:45
Son dakika haberleri! Fatih'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Fatih'te bir düğün salonunda yapılan doğum günü kutlamasında, "Yanımdaki kadına niye bakıyorsun" meselesi nedeniyle 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih'te bir düğün salonunda yapılan doğum günü kutlamasında, "Yanımdaki kadına niye bakıyorsun" meselesi nedeniyle 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokakta bulunan düğün salonunda 2 yaşındaki bir kız çocuğunun doğum günü kutlanıyordu. Düğün salonu içerisinde, "Yanımdaki kadına niye bakıyorsun" diyen bir kişiyle karşı taraf arasında tartışma çıkmış ve tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmüştü. İçeride başlayan kavga kısa süre içerisinde sokağa taşmış; olayda E.U. ve E.Y. silahla, E.S., F.S. ve B.U. da bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Kavgaya karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Silahlı kavga kameraya yansıdı

Düğün salonu önünde yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düğün salonundan çıkan kadınların kapıdaki otomobilin başında duran adamlarla konuştuğu görülüyor. Otomobilin başındaki kişiler bir anda koşarak düğün salonunun içine giriyor. Kısa süre sonra kalabalık bir grup düğün salonundan kavga ederek çıkıyor. Ardından taraflar, bıçak ve silahla birbirlerini yaralıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Fatih'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Fatih'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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