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Son dakika haberleri: Fatih'te Çinli kadının öldürülmesi davasında mütalaa - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fatih'te Çinli kadının öldürülmesi davasında mütalaa

08.12.2021 13:53
Son dakika haberleri: Fatih'te Çinli kadının öldürülmesi davasında mütalaa

Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te Çinli Haıyun Chen'in boğazını kestikten sonra evini ateşe veren sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 ayrı suçtan müebbet ve 16 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul Fatih'te Çinli Haıyun Chen'in boğazını kestikten sonra evini ateşe veren sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 ayrı suçtan müebbet ve 16 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul Fatih'te Çinli Haıyun Chen'in boğazını kestikten sonra evini ateşe verdiği iddia edilen tutuklu sanık Mert Pehlivan'ın 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mert Pehlivan ve avukatı Eren Taş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 8 Temmuz 2019 tarihinde sanığın maktul Haiyun Chen'in evine gittiğini, burada para karşılığı ilişkiye girme meselesinden aralarında anlaşmazlık çıktığını ve sanığın olaydan sonra ele geçirilemeyen kesici alet ile maktulün boğazını kestiğini belirtti. Sanık Pehlivan'ın maktule ait bilekliği alıp, evi ateşe verdiğinin anlatıldığı mütalaada, tanığın evden çıkan dumanları görerek itfaiye ekiplerine haber verdiği ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Sanığın 3 ayrı suçtan cezalandırılması istendi

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin raporuna yer verilen mütalaada, maktulün vücudunda 4 kesik yara saptanmış olduğu, boğazlamayı meydana getiren iki yaranın ölüm getirir nitelikte olduğu ve maktulün ölümünün boğazlama sonucu meydana gelmiş olduğu aktarıldı. Sanığın suçlamaları kabul etmediğinin belirtildiği mütalaada, evden hemen çıkmasının sonrasında yangının fark edilmesi, maktulün bilekliğinin ele geçirilmesi, eşyalarında maktule ait kan bulunması ve tüm deliller doğrultusunda eyleminin sabit olduğu kaydedildi. Mütalaada, sanığın 'kasten öldürme' 'nitelikli hırsızlık' ile 'mala zarar verme' suçlarından müebbet ve 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması tutukluluk halinin devamı talep edildi. Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay yeri incelemesinde dairenin salonunda yoğun kan lekelerinin olduğunun görüldüğü, olay günü yangın ihbarına intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin evde bulunan Haıyun Chen'in dumandan etkilendiğini düşünerek açık havaya çıkardıklarında boğazında kesi olduğu ve ölü vaziyette bulunduğu anladıkları aktarıldı.

İddianamede Mert Pehlivan'ın 'tasarlayarak adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Fatih'te Çinli kadının öldürülmesi davasında mütalaa

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Fatih'te Çinli kadının öldürülmesi davasında mütalaa - Son Dakika


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